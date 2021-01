Speciale Lavoro a Perugia e provincia di Perugia: autisti, elettricisti, fabbri, baby sitter, ed elettrauto

Tutte le offerte di lavoro a Perugia e provincia di Perugia per l'inizio di questo gennaio 2021. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarsi per un colloqui per candidarsi per il lavoro.

ADDETTO PULIZIE

Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attivit commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il gioved in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilit a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessit. Indispensabile domicilio in zona e automunito.

Si richiede disponibilit anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-pulizie-3ovu3.job

Autista pat C

Orienta spa ricerca per azienda edile un camionista pat C disponibile a trasferte Italia e che rimanga fuori comune per alcuni giorni la settimana per trasporto materiale nei cantieri. Il camionista avr pagata trasferta- vitto e alloggio per il periodo in trasferta. Candidati per questo lavoro → Potrebbe interessarti: https://www.perugiatoday.it/annunci/autista-pat-c-3ovbv.job

AUTISTA PATENTE E

Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda cliente, zona Bastia Umbra (PG) 1 autista in possesso di patente E disponibile alla linea. Si richiede esperienza pregressa, possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilit immediata, puntualit e affidabilit. Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione. possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, attestato autogru, disponibilit immediata, puntualit e affidabilit. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/autista-patente-e-3ovqm.job

Autista trasporto merci CE + CQC

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per prestigiosa societ di trasporto merci/collettame sul territorio nazionale 1 Autista in possesso Patente CE + CQC e carta tachigrafica. Base di partenza Perugia, trasporto su territorio nazionale con bilico. Requisiti Richiesti: Licenza Media e/o Diploma; Essere in possesso delle patenti superiori CE + CQC e carta tachigrafica in corso di validit; Esperienza di almeno tre anni come autista trasporto merci, camion utilizzo del bilico; Disponibilit immediata; Domicilio a Perugia o zone limitrofe; Sede di partenza: Perugia e tratta sul territorio nazionale.

Si offre un contratto a tempo determinato di 1 mese iniziale con proroghe consecutive. CCNL Trasporti , Livello B3, paga base lorda 1.793,00 + indennit.

Si offre un contratto a tempo determinato di 1 mese iniziale con proroghe consecutive. CCNL Trasporti , Livello B3, paga base lorda 1.793,00 + indennit.

Baby-sitter

Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, sta cercando baby-sitter su Perugia Requisiti Richiesti: Diploma di Scuola Superiore, costituisce titolo preferenziale essere in possesso del certificato BLS; Preferibile esperienza pregressa su neonati e/o bambini in et scolare; Essere in grado di relazionarsi con il bambino/i e con la sua famiglia. Prendersi cura dell'igiene dei bambini. Gestire e supervisionare i bambini: organizzare attivit ricreative, aiutarli nei compiti e nelle attivit quotidiane Completano i profilo capacit organizzative, affidabilit e seriet.

Orario di Lavoro: disponibilit sia Full Time che Part Time in base all'esigenza. Si offre un contratto di lavoro subordinato. La retribuzione sar commisurata all'esperienza. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/baby-sitter-3ovt5.job



ELETTRAUTO

Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un elettrauto esperto e competente nell'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Al candidato si richiede una esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore e buona capacit relazionale con i clienti. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Esperienza: elettrauto o simili: 2 anni (Obbligatorio). Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/elettrauto-3ovrf.job

ELETTRICISTA

Orienta spa ricerca per azienda nel settore elettrico 1 ELETTRICISTA. Il candidato ideale ha il diploma indirizzo elettrico ed ha una minima esperienza nell'installazione di impianti elettrici (civili o industriali). La risorsa si occuper dell'installazione di impianti elettrici per lo pi di tipo industriale.

Luogo di lavoro Citt di Castello PG elettricista impiantista. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/elettricista-3ov7q.job



FABBRO / SERRAMENTISTA

Orienta spa ricerca per azienda nel settore meccanico / installazione di infissi 1 Serramentista La risorsa, si occuper dell'installazione di serramenti con rivestimenti in alluminio e PVC. richiesta una figura professionale con esperienza nel settore meccanico in grado di utilizzare macchinari per il taglio e l'assemblaggio e i principali strumenti da banco. Luogo di lavoro Citt di Castello (PG): serramentista, fabbro, saldatura, molatura, installazione infissi

montaggio meccanico. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/fabbro-serramentista-3ovcc.job

Addetti alla produzione in età di apprendistato

Orienta spa ricerca per importante azienda dell' Alta valle del Tevere addetti al confezionamento e addetti alle macchine in et di apprendistato.

Il candidato ideale pu essere anche un neo diplomato senza esperienza in quanto diopo un periodo di prova sar inserito come apprendista.

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/addetti-alla-produzione-in-eta-di-apprendistato-3ovre.job