Speciale lavoro a Perugia e provincia, 12 occasioni tramite agenzia: i profili professionali richiesti

Impiegati, manager, operai specializzati, infermieri e altro ancora. Ecco dove fare il colloquio per la selezione

Ecco le offerte di lavoro per Perugia e provincia proposte dall’agenzia di intermediazione e società di consulenza Somministrazione lavoro srl a partire dall'8 febbraio 2021,

*************

1)Un\a impiegato\a amministrativo con esperienza pregressa nella mansione di 5 anni, per azienda con sede di lavoro a Piegaro. Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi della contabilità analitica, gestione ordini e rapporti con gli istituti di credito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

2)Un perito elettrotecnico\elettronico con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Perugia. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

3)Un\a operaio\a di produzione per importante azienda operante nel settore alimentare, con sede di lavoro a Giano dell’Umbria. Requisiti: esperienza pregressa minima nella mansione e disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

4)Un\a tecnico informatico full time per azienda operante nel settore informatico, con sede di lavoro a Perugia. Requisiti: diploma di perito industriale, esperienza minima nella mansione e disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

5)Uno\a stagista ufficio acquisti con diploma o laurea in indirizzo economico per azienda cliente operante nel settore alimentare, con sede di lavoro a Terni. Si offre stage retribuito con successiva possibilità di inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

6)Un\a administrative accounting assistant per importante realtà territoriale, con sede di lavoro a Perugia. Descrizione attività: la risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio contabilità e dovrà occuparsi di contabilità generale ed iva, gestione cassa e provvigioni agenti, predisposizione scritture di rettifica per bilancio annuale ed elaborazione bilanci trimestrali, gestione amministrativa dei rapporti con i fornitori ed esecuzione e registrazione pagamenti e incassi Italia\estero. Requisiti: laurea magistrale in Economia e commercio, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese e conoscenza della normativa fiscale delle società di capitali. Si offre retribuzione commisurata al livello di esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

7)Un\a impiegato\a ufficio tecnico per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Umbertide. Requisiti: diploma perito meccanico e ottima conoscenza software CAD. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

8)Un\a product manager junior full time per importante azienda operante nel settore farmaceutico, con sede di lavoro a Bastia Umbra. Descrizione attività: la figura dovrà occuparsi dello sviluppo tecnico scientifico dei prodotti, pianificare l’attività, i mezzi e valutare le attività strategico-scientifiche con il marketing manager e la dg. Requisiti: laurea in Ctf/Farmacia o equivalenti, breve esperienza nella mansione e proattività e dinamicità. Si offre inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

9)Un\a it manager full time per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa, che risponderà alla direzione, si occuperà della gestione clienti interni, della infrastruttura interna e gestionale interno. Requisiti: laurea indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, buona conoscenza della lingua inglese ed ottima conoscenza di active directory. Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

10)Quattro infermieri\e con qualifica da infermiere per Rsa, con sede a Terni. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

11)Un\a assistente di direzione per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa si dovrà occupare di gestire l’organizzazione del lavoro del direttore generale. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua tedesca rappresenta requisito preferenziale. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

12) Due elettricisti\e full time per importante azienda a Perugia. Si richiede: esperienza nella mansione di almeno 1 anno e disponibilità a trasferte. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.