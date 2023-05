Lavorare a Perugia e provincia, ecco i ruoli selezionati dalle aziende private. Dal pizzaiolo al manager, dal meccanico alle pulizie, muratori

Lavorare a Perugia e provincia, ecco i ruoli selezionati dalle aziende private. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con la posizione che più ti interessa.

1) OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE EDILE - Orienta Spa-Società Benefit ricerca urgentemente per azienda cliente di Bosco (PG) operai specializzati nel settore edile. REQUISITI SPECIFICI: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel campo dell'edilizia in merito a lavori di ristrutturazione, muratura, coperture, carpenteria, montaggio, uso e smontaggio di impalcature. La risorsa ideale, ha maturato esperienza nei cantieri. Si offre contratto full time. Contratto di lavoro: Contratto iniziale di somministrale finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato

2) GOMMISTA - Orienta spa, filiale di Foligno, seleziona per importante azienda cliente: un GOMMISTA. Mansione: montaggio e smontaggio pneumatici,ed equilibratura gomme auto, riparazione e movimentazione gomme. Requisiti: Impegno e disponibilità immediata. Orario: Full time. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di assunzione.

3)ADDETTA CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore alimentare ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO. La risorsa ideale esperienza diretta nel confezionamento. è richiesta una buona manualità.

La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà della fase preliminare al magazzino curando quindi le attività di imballaggio e confezionamento. Luogo di lavoro PIETRALUNGA (PG) per maggiori informazioni contattare 0758520406: confezionamento alimentare e hccp.

4) ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO - Per importante azienda di produzione macchinari industriali con sede in UMBERTIDE, si ricercano figure di addetti al montaggio per attività di assemblaggio meccanico manuale su catena di lavoro. Le attività saranno quelle di utilizzo di utensili di officina (chiavi dinamometriche, avvitatori, pistole ad aria compressa,...) per l'accoppiamento dei vari componenti su postazioni predefinite nella catena di produzione. Sono necessari forte propensione al lavoro di squadra, attenzione alla sicurezza, forte senso di responsabilità, precisione e flessibilità di rotazione su varie postazioni di lavoro. Graditi eventuali patenti per il carrello elevatore e/o piattaforme aeree. Possibilità di corso di formazione preassuntivo. Disponibilità immediata. Categoria Professionale: Operai Specializzati. Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA. Città: Umbertide (Perugia) Candidati per questo lavoro →

5) PIZZAIOLO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PIZZAIOLO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

6) Addetta alle pulizie industriali - La filiale Adecco di Foligno ricerca, per punto vendita di Spoleto, un'addetta alle pulizie. Responsabilità: Igienizzazione e pulizia degli ambienti di lavoro; Disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica (mercoledì festivo) con orario 9.00-11.00 Si favoriscono: Pregresse esperienze nella mansione; Attitudine al lavoro in team. Esperienza lavorativa: addetto alle pulizie. Città: Spoleto (Perugia)

7) EDUCATORE Randstad Medical, divisione specializzata nella selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, ricerca educatori per strutture sanitarie nella provincia di Perugia. Responsabilità: le risorse individuate si occuperanno di progetti educativi e riabilitativi, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali e psico-sociali. Requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o lauree con contenuti formativi analoghi; disponibilità immediata e full-time; preferibile pregressa esperienza con utenti affetti da disabilità cognitive gravi e gravissime; automunito. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, ccnl applicato cooperative sociali. Candidati per questo lavoro →

8)ADDETTO PIANIFICAZIONE PERCORSI - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore autotrasporti 1 Addetto/a alla Pianificazione Percorsi. In questo ruolo la persona si occuperà della gestione e pianificazione dell'attività di distribuzione e dei ritiri della merce, relazionandosi con gli autisti, gestendo le loro tratte e ottimizzando la gestione dei mezzi. Il profilo ideale è un candidati che ha esperienza nel settore autotrasporti/logistica con una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici, con ottime capacità di lavoro in squadra e problem solving. Luogo di lavoro Città di castello (PG). Capacità: autotrasporti logistica.

9)AIUTO ELETTRICISTA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto elettricista. Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo elettrico e una piccola esperienza nel settore. Il candidato svolegerà la mansione di aiuto elettricista e sarà affiancato nella sua attività. Saranno valutati anche candidati neo diplomati. Luogo di lavoro Città di castello (PG)

CUOCO INDUSTRIALE- Orienta spa ricerca per nota azienda cliente settore alimentare: CUOCO INDUSTRIALE. Il candidato ideale ha un diploma indirizzo alberghiero ed ha maturato esperienza nel settore della ristorazione o industria alimentare; nello specifico dovrà occuparsi della preparazione e miscelazione di ingredienti per la realizzazione del prodotto. Completano il profilo buona manualità e disponibilità immediata. Offerta contrattuale: si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione a tempo indeterminato in azienda, CCNL Alimentari Industria. Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, spezzato. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG).

Candidati per questo lavoro →10)