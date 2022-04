Brunello Cucinelli acquista ex area industriale (8 ettari) alle porte di Solomeo. "Ampliamento per garantire l'azienda da qui ai prossimi 50 anni"

Un primo trimestre da record - nonostante la crisi post-Covid e la Guerra in Ucraina - per la Casa di Moda Brunello Cucinelli (+19%): crescite in tutte le aree geografiche (Americhe +37,7%, Europa +14,5%, Asia +14,5%, Italia +2,8%); l’andamento del business in questa prima parte dell’anno ci permette di confermare pienamente le aspettative di una bella ed equilibrata crescita intorno al +12% per il 2022 e del +10% per il 2023. Un successo che Brunello Cucinelli, come è sua abitudine, vuole rinvestire sul futuro dell'azienda e del territorio: è stato finalizzato l’acquisto di una grande area di 8 ettari alle porte di Solomeo, dove sorgeva un compendio industriale costruito intorno agli anni ’70 e operativo fino a una trentina di anni fa.

Questa area verrà completamente riqualificata e già sono stati avviati i lavori di bonifica, cui seguirà il piano di riconversione edilizia che permetterà di costruire progressivamente fino a circa 40 mila mq (oltre ai servizi connessi e spazi esterni). "Attraverso questo progetto - ha spiegato Cucinelli - sarà possibile rendere disponibili ampi spazi per la nostra Casa di Moda, in una posizione strategicamente vicina alla fabbrica di Solomeo, accompagnando la crescita dell’azienda negli anni a venire, consentendoci di ampliarci, in base alle necessità, per i prossimi 50 anni”. La filosofia di Cucinelli, per tutelare il territorio, è quello di intervenire solo su strutture già esistenti, in questo caso delle fabbriche dismesse, senza mai costruire ex novo per non occupare ulteriori porzioni di suolo.