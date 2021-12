Qualità della Vita, secondo il Sole 24 Ore. Che tonfo la provincia di Perugia. Terni sorpassa. Sicurezza: peggio di Vibo e Reggio

Sempre più giù, sempre più indietro rispetto a Terni (che cala ma non si schianta). La provincia di Perugia, intesa come comuni e territori, ancora una volta subisce una pesante bocciatura sui parametri postati del più generale "Qualità della Vita" nella tradizionale classifica del team del Sole 24 Ore, il quotidiano degli industriali. Per Perugia pocchissime soddisfazioni - un lusinghiero 12esimo posto per la qualità della vita delle donne e un secondo posto per le speranze di vita alla nascita - e tante bocciature nelle categorie che contano e che fanno la differenza (economica). Ma partiamo dal dato finale della classifica del quotidiano "arancione": Perugia si attesta al 52esimo posto, dietro a Terni 46 (che per la prima volta balza in avanti ai cugini umbri mai amati), perdendo in un anno ben 15 posizioni. Il tracollo è determinato da tanti piccoli tasselli ma quello che più desta la curiosità e la rabbia riguarda "Giustizia e Sicurezza".

Qui il capoluogo umbro tocca il minimo storico: su 107 province si attesta all'82esimo posto, peggio di territori come Reggio Calabria, Vibo Valentia, Ragusa e Crotone. Una classifica che deve far pensare non solo la politica ma anche l'intero comparto delle forze dell'ordine e la Prefettura stessa. Terni addirittura migliora decisamente: 30esimo posto. Male, malissimo anche su Affari e Lavoro dove addirittura Perugia è al 105 posto per le nuove imprese iscritte, e al 60esimo (in discesa) a livello di classifica generale. Per quanto riguarda il comparto ricchezza e consumi (58esimo posto). Non va bene anche sul comparto green, ambiente, rifiuti (38esima e in discesa) e Cultura e tempo libero (24esima in calo). Insomma una brutta pagella e la consapevolezza che in provincia di Terni la qualità della vita è migliore.

