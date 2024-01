Pnrr in Umbria, sindacati e associazioni chiedono trasparenza

Se in questi giorni il freddo ha colpito la città di Perugia sicuramente nei palazzi della Cgil un’aria rovente di protesta anima i sindacati che oggi, lunedì 22 gennaio, hanno sollevato quesiti sulla gestione del Pnrr in Umbria.

Fillea Cgil Umbria, insieme all’associazione Nuove Rigenerazioni hanno annunciato un osservatorio sull’attuazione del Pnrr in Umbria per monitorare attentamente quello che succede nell’ambito regionale.

Secondo quanto sostenuto da Augusto Paolucci, presidente di Nuove Rigenerazioni e da Lucio Caporizzi, del comitato scientifico dell’associazione: “La presidente Tesei, anche recentemente, ha parlato di 5,2 miliardi di euro che sarebbero stati ottenuti dall’Umbria nell’ambito del Pnrr, - ha sottolineato Caporizzi - ma i dati ufficiali ci dicono che la stragrande maggioranza di quei soldi sono in realtà destinati a grandi aziende pubbliche nazionali (come Rfi ad esempio), che realizzeranno opere di valenza interregionale. Opere che sicuramente interesseranno anche l’Umbria, ma per le quali è impossibile calcolare una ricaduta precisa in termini regionali”.

Durante la conferenza stampa è stata chiesta maggiore trasparenza, partecipazione e qualità del lavoro nel settore delle costruzioni, che riceverà quasi un terzo dei fondi del piano. Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria, ha spiegato: “Riteniamo che sia fondamentale il confronto con le organizzazioni sindacali di settore e le associazioni datoriali, in particolare in tema di legalità e sicurezza sul lavoro e sulla gestione degli appalti pubblici, ancora di più vista la liberalizzazione del sub appalto a cascata decisa dal Governo. Il 2026 è alle porte e temiamo una deregolamentazione selvaggia per concludere velocemente le opere”.

Per Masciarri, inoltre, i dati forniti dalla Regione sulle ricadute occupazionali sono poco credibili, perché “non si fa cenno alla qualità del lavoro che si andrà a creare e a come la Regione affrontare il grande tema dei divari salariali che esistono tra la nostra regione e il resto d’Italia e che sono una delle cause dello spopolamento in atto”.

Secondo i sindacati la cifra che spetta all’Umbria nel riparto dei fondi del Pnrr è stata oggetto di molte discussioni. Come riportato dall’esperto di fondi europei, i dati ufficiali indicano che circa 810 milioni di euro andranno agli enti locali della regione, una somma rilevante ma molto inferiore ai 5 miliardi di cui si è parlato. Oltre alla cifra, però, quello che vogliono sapere i soggetti protagonisti è con quali effetti, in termini di sostenibilità, occupazione e qualità del lavoro, verranno impiegati questi fondi.