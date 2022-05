Si rinnova l’accordo tra Confimi Industria Umbria e Würth Italia

A distanza di un anno, Confimi Industria Umbria rinnova l’accordo con Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio. “Con questo rinnovo – dichiara il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini – si rafforza questa collaborazione per offrire un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza nelle categorie del mondo dell’artigianato, dell’edilizia, dell’impiantistica elettrica e termica, della meccanica. Questo accordo prevede esclusive condizioni per l’acquisto dei prodotti Würth, con l’applicazione di uno sconto riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale. Inoltre – continua Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle Pmi umbre, con lo scopo di fornire un ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività”.

“Il rinnovo di questa convenzione – aggiunge il direttore generale Roberta Gaggioli – consentirà inoltre alle imprese e a tutti i professionisti associati (ingegneri, architetti, geometri) di avvalersi dei tecnici Würth per effettuare formazione o aggiornamenti sui temi: carpenteria legno, fotovoltaico, linea vita e dispositivi di protezione individuale, ancoraggi”. “Whurt – aggiunge il direttore – può anche essere di supporto alle imprese nella digitalizzazione del dealer service, un servizio in grado di semplificare, velocizzare e affiancare i servizi post vendita, migliorando la relazione e la soddisfazione della clientela, nonché il modello di business. Questo rinnovo offrirà inoltre a professionisti e aziende associate la possibilità di vivere una esperienza immersiva attraverso il MetaWerso di Würth, un luogo virtuale nel quale è possibile incontrare e accompagnare i propri clienti per sperimentare le diverse soluzioni offerte dall’azienda. All’interno del MetaWerso sarà inoltre possibile effettuare meeting, svolgere attività di formazione a clienti e collaboratori, interagire a distanza per la presentazione di prodotti e per la condivisione di progetti ed impianti”.