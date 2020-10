Nuove aperture a Perugia, in centro storico sbarca "Shinto": cucina giapponese ed eccellenze umbre

Sarà inaugurato giovedì 15 ottobre il nuovo ristorante di ispirazione giapponese “Shinto” in centro storico. Dopo le filiali di via Veneto a Roma e Napoli, il brand approda nei suggestivi spazi di via Mazzini, storicamente occupati dal Caffè di Perugia. La cucina giapponese incontrerà i prodotti tipici del territorio come l’olio evo e il tartufo, creando interazioni audaci con i sapori che raccontano l’Umbria. Nel menu proposto, anche le eccellenze nipponiche come le pregiate carni che saranno presenti in carta: dal Kobe a tagli di primo livello. Così come menzione speciale merita il celebre Black Code, il ricercato merluzzo Nero dell’Alaska.

Accanto a sushi gourmet e noodles al tartufo, sarà possibile assaggiare le celebri “sfogliatelle di Obama” e le tante altre prelibatezze di Giovanni Scaturchio, pasticceria napoletana che, dal negozio originario di Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, ha conquistato tutto il mondo arrivando fino alla Casa Bianca. La pasticceria e caffetteria sarà aperta durante la giornata, per lasciare poi il palcoscenico alle creazioni di Shinto. Accanto all’area ristorante e alla caffetteria, Shinto prevede anche sale private e un piccolo club undeground, pronto a ospitare serate musicali nei weekend della stagione in arrivo.

A sottolineare il legame con il territorio anche la partnership con Urbani Tartufi, storica azienda umbra leader mondiale nella produzione e trasformazione del tartufo. “Siamo entusiasti di far parte di questo nuovo progetto con Shinto Perugia - afferma Giammarco Urbani, Gruppo Urbani Tartufi – progetto destinato a rafforzare il legame con la nostra regione, che ci permette di esprimere la vocazione internazionale della nostra azienda e di far conoscere il tartufo, ingrediente perfetto da gustare in diverse occasioni di consumo, perché no anche durante una cena di sushi”.