Sfidare la crisi e la pandemia, in centro storico a Gualdo si rinnova e riapre i battenti "ER Parrucchieri"

Prendi una pandemia mondiale, aggiungi una recessione economico finanziaria senza precedenti, unisci una crisi socio economica di tutta la fascia appenninica ancor più grave, mescola un centro storico cittadino depresso, svuotato, spopolato e desertificato ed ecco un’ottima ricetta per abbandonare qualsiasi sogno ed idea imprenditoriale. Siamo a Gualdo Tadino città nota per la sua “tigna” ed evidentemente non tutti si rassegnano allo stato dell’arte ma anzi, c’è chi cerca di andare contro tendenza e prova a dare una risposta concreta al momento estremamente difficile ed un bel calcio “tignoso” a crisi, pandemia e recessione.

In che modo? Due le parole d’ordine: fiducia ed investimenti Proprio così, due parole che hanno chiare in testa Elisa e Roberta, titolari del salone ER Parrucchieri, insieme da qualche anno, due brave parrucchiere e due gualdesi veraci che hanno scelto di investire nella loro città, in se stesse e in un futuro di speranza e rilancio. E dove? Nel centro storico cittadino chiaramente. “E dove sennò?” Affermano con orgoglio, sicure che prima o poi esso tornerà ad essere il bel salotto buono che fu, rigoglioso, vivo e frizzante “Siamo nate e cresciute qui, viviamo qui ed è qui che vogliamo vivere e svolgere anche la nostra attività artigianale, cercando di contribuire ad una ripresa vera e veloce del nostro territorio”. Roberta ed Elisa inaugureranno Lunedì 4 gennaio un piacevole salone completamente rinnovato internamente, in linea con le stringenti normative anticovid, in una bellissima location antica in pietra in Via Franco Storelli nr. 10 nel centro storico di Gualdo Tadino. Un bellissimo connubio tra antico e moderno, tra tradizionale e funzionale in grado di appagare anche le clienti più esigenti.

Un bel modo di reagire in un momento delicato e difficile, un segnale di speranza e rinascita che non può e non deve abbandonare mai animo, cuore e mente.

E non importa l’incertezza del futuro perché da queste parti la speranza è più forte, almeno quanto la “tigna”, la “tigna” di una comunità che non si arrende e combatte e che proprio nei momenti più duri ha dimostrato forza e tenacia senza uguali.