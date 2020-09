Se è birra Flea si sente e si premia: altre due medaglie pesanti per il birrificio gualdese

Acqua della montagna, ingredienti biologici toccati solo dal vento dell'Appennino, passione, investimenti e un gruppo di lavoro che non smette mai di studiare e puntare alla vetta. Tutto questo è quello che troverete aprendo una bottiglia della birra umbra-gualdese "Flea". Differenza e gusto che sono state notate anche dai severissimi giudici del Word Beer Awards che hanno assegnato alla "Bianca" e alla "Anais" la medaglia d'oro: sono loro le migliore produzioni rispettivamente delle categorie: la miglior birra di frumento italiana e la miglior birra aromatizzata del nostro Paese. Per entrambe le birre è l'ennesimo riconoscimento dell'anno.

Ai Singapore Awards Bianca Lancia aveva già conquistato la medaglia d'oro e Anais un preziosissimo argento. Bianca Lancia è una chiara dal colore giallo paglierino velato, prodotta con malto d’orzo e malto di frumento, dal gusto fresco, leggermente acidula, molto fruttata e poco amara, schiuma compatta, cremosa e aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. Anais invece è una ambrata puro malto, anch'essa al 100% umbra e naturale.

"Siamo felicissimi. Questi riconoscimenti testimoniano che la scelta di puntare sul territorio è quella giusta - commenta il fondatore di Birra Flea ed amministratore unico di Ecosuntek S.p.a. Matteo Minelli - Birra Flea non è un soltanto un prodotto agroalimentare ma una filosofia che ha al centro la riscoperta delle proprie radici e il rispetto della natura. Gualdo Tadino e l'Umbria in generale sono dei veri e propri tesori nascosti che stiamo facendo conoscere a tutto il pianeta".