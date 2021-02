Scuola, 10 milioni di euro per gli istituti dell'Umbria con il riparto del Fondo nazionale

Dieci milioni per le scuole dell'Umbria. Lo ha annunciato l'assessore Paola Agabiti, ricordando che i finanziamenti arriveranno dal Fondo nazionale.

"A seguito del riparto del Fondo nazionale il Governo ha assegnato all’Umbria risorse pari a 10 milioni e 799mila euro per gli interventi relativi all’ultimo aggiornamento del piano triennale per gli interventi da realizzare per l’edilizia scolastica - spiega l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo studio Paola Agabiti - Grazie a questo stanziamento sarà possibile attivare interventi strutturali di messa in sicurezza degli edifici scolastici umbri, per rendere le nostre scuole sempre più sicure e a misura di studente".

Una completati gli adempimenti amministrativi richiesti sarà possibile programmare l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile, integrando la somma stanziata con i fondi a livello europeo.