Sciopero nazionale del settore terziario e del turismo: “Cresce la rabbia per una situazione ormai insostenibile”

Venerdì 22 dicembre si svolgerà lo sciopero nazionale del settore terziario e del turismo. Spiegano in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dell’Umbria, i sindacati che hanno lanciato la mobilitazione: “Crescono i fatturati delle imprese nel terziario e nel turismo, ma non i salari di lavoratrici e lavoratori, divorati dall’inflazione”.

E ancora: “Anche nella nostra regione tra lavoratrici e lavoratori cresce la rabbia per una situazione ormai insostenibile e saremo in piazza per far sentire la nostra voce, con 10 pullman e tantissimi mezzi privati che raggiungeranno Roma, dove è in programma una delle 3 manifestazioni nazionali organizzate”.

Sono 5 milioni le lavoratrici e lavoratori in Italia e oltre 80mila in Umbria che aspettano il rinnovo contratto. A incrociare le braccia saranno gli addetti del terziario, servizi alle imprese, della grande distribuzione organizzata, di alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, mense ospedaliere e scolastiche, autogrill e simili, agenzie di viaggi e aziende termali.

La richiesta dei sindacati, alla base dello sciopero, è di incrementi i retributivi in linea con l’andamento inflazionistico: “Federdistribuzione e Distribuzione Cooperativa, di fatto, non vogliono riconoscere l’indice Ipca di riferimento per gli adeguamenti salariali - spiegano Filcams, Fisascat e Uiltucs - Mentre Confcommercio arriva addirittura a fare proposte peggiorative, come una riduzione su permessi, scatti di anzianità e quattordicesima mensilità. E non va meglio nel comparto turistico”.

“In più occasioni Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno dimostrato di avere grande senso di responsabilità, facendo di tutto per far progredire le trattative ed orientarle ad un esito diverso. L’auspicio è che prevalga anche da parte delle Associazioni imprenditoriali il senso di responsabilità e della misura, per non arrecare l’ennesima offesa a quanti generosamente ogni giorno consentono alle imprese di operare e consolidarsi nei mercati di riferimento” concludono i sindacati.