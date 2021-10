Bus e Treni, sciopero e disagi anche in Umbria: informazioni e servizi garantiti

Un lunedì di disagi quello di domani (11 ottobre) per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico anche in Umbria. Due infatti gli scioperi in programma: quello nazionale di 24 ore proclamata da Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas Cuola Sardegna, Curb, Fuori Mercato, Sgb, Si Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit e quello regionale di quattro ore proclamata da Orsa Trasporti.

PROVINCIA DI PERUGIA

Sciopero di 24 ore:

Saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie: 6:00-9:00 e 12:00-15:00 per i servizi Autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”). Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Sciopero di 4 ore dalle 17 alle 21:

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

A Perugia saranno garantiti, con il normale orario, i seguenti servizi: biglietterie di Piazza Partigiani e Stazione FS, ascensori e scale mobili, l’URP. A Spoleto, biglietteria Stazione FS.

PROVINCIA DI TERNI:

Sciopero di 24 ore:

Servizi garantiti nelle fasce orarie: 6:30-9:30 e 12:30-15:30:

Autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto.

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

La Biglietteria Bus Terminal e l’URP di Terni osserveranno il normale orario di servizio.

Sciopero di 4 ore dalle 17 alle 21:

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Il personale impiegatizio e degli impianti fissi, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

SERVIZI FERROVIARI:

Sciopero di 24 ore:

garantiti i collegamenti nelle fasce orarie: 5:45-8:45 e 11:45-14:45.

Servizi sostitutivi effettuati nella rete Regionale

I servizi con partenza dalla stazione di origine al di fuori da tali fasce orarie non saranno garantiti. In particolare, per le diverse modalità del servizio autobus-treno-autobus, non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra le località di origine e fine corsa.

Servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale RFI:

saranno garantiti i collegamenti fra Terni e L’Aquila come indicato nell’orario ufficiale Trenitalia (treni 19705,19745, 19722 e 19758)

Sciopero di 4 ore dalle 17 alle 21:

Servizi effettuati nella rete Regionale

In caso di adesione non sarà garantito nessun servizio con ora di partenza compresa nell’intervallo sopra riportato.

Nelle predette fasce a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

Maggiori dettagli o informazioni su fsbusitalia.it, oppure telefonando ai numeri 0759637637-0744492703