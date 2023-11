Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per contrastare la manovra finanziaria del Governo Meloni

L’inflazione sovrasta i lavoratori, nessuno escluso, per questo Cgil e Uil hanno proclamato una giornata di lotta che interesserà tutto il centro Italia e si terrà venerdì 17 novembre.

Lo sciopero generale avrà luogo in tutta l’Umbria per chiedere l'aumento dei salari dei lavoratori, sia del settore pubblico che privato.

L’intento dei sindacati è anche quello di contrastare la manovra finanziaria del Governo Meloni che, come riportato nella nota della Cgil “non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici e lavoratori”.

I segretari generali di Cgil e Uil dell’Umbria, Maria Rita Paggio e Maurizio Molinari, spiegano: “Lo sciopero è un sacrificio importante, ma è anche l’unico strumento nelle mani di chi lavora per chiamare il Governo e anche le imprese, alle loro responsabilità. Siamo di fronte a una crisi del potere d’acquisto di salari e pensioni senza precedenti, l’Italia è il Paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie mondiali, un crollo del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia”.

Continuano poi i segretari generali: “In questo quadro l’Umbria è messa ancora peggio, avendo salari nettamente inferiori alla media nazionale, ma tassi di inflazione tra i più elevati d’Italia”.

Lo sciopero generale sarà accompagnato da una manifestazione regionale in piazza IV Novembre a Perugia con inizio alle ore 10.00.

“Nella legge finanziaria del Governo Meloni non c'è alcuna risposta all'emergenza salariale. Hanno annunciato 100 euro in più nelle buste paga, ma in realtà è solo la conferma di quello che c’era già, mentre l’inflazione, causata da profitti e speculazione, ha falcidiato gli stipendi in media del 17%. Allo stesso modo il Governo ha detto di voler rilanciare la contrattazione collettiva, ma non stanzia le risorse necessarie a rinnovare i contratti del pubblico impiego e a sostenere e detassare i rinnovi nei settori” concludono Paggio e Molinari.