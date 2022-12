L'azienda umbra che batte la crisi e festeggia 50 anni di attività

Samer, azienda di Corciano leader nel settore elevatori, compie 50 anni. Fondata nel 1972 da Gian Mauro Maggiurana e Elio Rofani, la società umbra, spiega Confindustria in una nota, "è diventata un punto di riferimento in tutto il Centro Italia relativamente all’attività di progettazione, realizzazione, installazione, collaudo e manutenzione di ascensori ed elevatori per privati, condomini, imprese, centri commerciali, stabilimenti industriali e pubblica amministrazione".

Nei suoi primi cinquant’anni di attività "sono oltre 3mila gli impianti realizzati da Samer, una delle prime aziende italiane del settore ad aver investito nell’oleodinamico".

La Samer ha festeggiato l'anniversario insieme a collaboratori, consulenti, tecnici, progettisti, clienti e amministratori di condominio. Attualmente l’azienda conta 24 dipendenti a cui si aggiungono i due soci fondatori.

“Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo – osservano Gian Mauro Maggiurana e Elio Rofani – è stato possibile grazie all’impegno quotidiano, alla passione e professionalità di tutti i nostri collaboratori. Dal 1972 ad oggi abbiamo fatto tanta strada ed è per noi motivo di grande soddisfazione poter constatare il percorso di crescita intrapreso dall’azienda, fondato su esperienza, know-how e costante aggiornamento del personale. Qualità e affidabilità sono i nostri punti di forza, cui si aggiunge un solido legame con il territorio che ci ha permesso di costruire rapporti di fiducia e potenziare la nostra attività”.

Samer, conclude Confindustria, "che grazie al proprio sistema di qualità aziendale ha ottenuto negli anni importanti certificazioni e attestati, è anche socio fondatore di TRE-E, società consortile che riunisce 23 aziende ascensoristiche italiane per un totale di 40.000 impianti gestiti, oltre 2 milioni di clienti, 350 esperti manutentori con 4.700 ore di formazione all’anno. Nell’ambito del consorzio TRE-E, Samer aderisce al marchio “Impianto Sicuro”, che garantisce un servizio di manutenzione degli impianti di elevazione di alto livello qualitativo".