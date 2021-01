Saldi invernali 2021 posticipati in Umbria per le zone rosse di Natale, la nuova data

Le zone rosse per il periodo delle feste natalizie fanno slittare il via dei saldi invernali 2021 in Umbria. Come spiega una nota della Regione Umbria, che riporta l'annuncio dell’assessore regionale al Commercio e Tutela dei consumatori, Michele Fioroni, "alla luce del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, che prevede che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (c.d. zone rosse), la Giunta Regionale dell’Umbria ha posticipato l’inizio dei saldi invernali al 9 gennaio. Gli stessi avranno una durata di 60 giorni e pertanto si concluderanno il 10 marzo 2021".

I saldi invernali, quindi, inizieranno quattro giorni dopo rispetto a quanto annunciato nei primi giorni di dicembre.

E ancora: "Ciò - aggiunge l’assessore - è stato disposto anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle Associazioni di categoria che, visto la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, procedere ad un posticipo".

Saldi invernali 2021, il calendario regione per regione

SABATO 2 GENNAIO 2021

BASILICATA inizio saldi al 2 GENNAIO

MOLISE inizio saldi al 2 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

VALLE D'AOSTA inizio saldi al 2 GENNAIO con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

LUNEDI' 4 GENNAIO 2021

ABRUZZO inizio saldi al 4 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

CALABRIA (in attesa di conferma) inizio saldi al 4 GENNAIO

MARTEDI' 5 GENNAIO 2021

SARDEGNA inizio saldi al 5 GENNAIO con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti e quindi dal 6 dicembre

CAMPANIA (in attesa di conferma/variazione) inizio saldi al 5 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

GIOVEDI' 7 GENNAIO 2021

Alcune Regioni, a seguito delle misure restrittive di cui al cd Decreto Natale (Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020) stanno optando per il posticipo della data di avvio dei saldi al 7 GENNAIO 2021

LOMBARDIA inizio saldi al 7 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente, ex delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2020)

FRIULI VENEZIA GIULIA inizio saldi al 7 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

PIEMONTE inizio saldi al 7 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

PUGLIA inizio saldi al 7 GENNAIO con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti e quindi dal 6 dicembre

SICILIA inizio saldi al 7 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni fino al 31 dicembre 2020

SABATO 9 GENNAIO 2021

UMBRIA con inizio saldi al 9 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente.

MARTEDI' 12 GENNAIO 2021

LAZIO inizio saldi al 12 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

SABATO 16 GENNAIO 2021

MARCHE inizio saldi al 16 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni fino al 15 dicembre salvo eventuale e ulteriore proroga fino al 31 dicembre previo parere delle Associazioni maggiormente rappresentative del commercio

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (maggior parte dei Comuni dell'Alto Adige con eccezione dei comuni turistici) inizio saldi al 16 GENNAIO con divieto di effettuare promozioni nel mese di dicembre e 20 giorni prima dell'avvio dei saldi

VENERDI' 29 GENNAIO 2021

LIGURIA inizio saldi al 29 GENNAIO con divieto di effettuare promozioni a dicembre

SABATO 30 GENNAIO 2021

EMILIA ROMAGNA inizio saldi al 30 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

TOSCANA inizio saldi al 30 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

VENETO inizio saldi al 30 GENNAIO con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente

SABATO 13 FEBBRAIO 2021

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Comuni turistici) inizio saldi al 13 FEBBRAIO con divieto di effettuare promozioni nel mese di dicembre e 20 giorni prima dell'avvio dei saldi

SALDI LIBERI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: i saldi sono liberi