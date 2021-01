Saldi invernali 2021, domani il via anche in Umbria: ecco le 'regole' da ricordare

Conto alla rovescia finale in Umbria per il via ai saldi invernali 2021, che inizieranno domani (sabato 9 gennaio) d dureranno 60 giorni, con la conclusione prevista per il 10 marzo. E nelle ultime ore di attesa la Confcommercio regionale elenca alcune cose da ricordare:

SALDI, LE COSE DA RICORDARE:

La comunicazione di inizio saldi da inoltrare al Comune non è più necessaria.

I cartelli devono indicare l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

Il cartellino dei prezzi deve contenere: il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione; il nuovo prezzo;

lo sconto praticato espresso numericamente o in percentuale.

Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 130 e ss. Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

L’esposizione sulle vetrine dei cartelli con scritte come 'saldi' può comportare l’assoggettamento dell’imposta sulla pubblicità. Infatti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993, art. 17 per usufruire dell’esenzione al pagamento dell’imposta di pubblicità i cartelli o locandine non devono superare la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.