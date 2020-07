Saldi estivi 2020: si apre sabato 1 agosto in Umbria la stagione delle vendite ribassate

Tempo di saldi. Da sabato 1° agosto iniziano i saldi estivi in Umbria (conclusione il 29 settembre). Dopo i mesi di chiusura imposti dall'amergenza sanitaria si tratta di un appuntamento particolarmente atteso dalle imprese del settore abbigliamento e calzature e dai consumatori.

"La proposta di prorogare al 1° agosto i saldi è partita proprio dall’Umbria – sottolinea il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio Carlo Petrini – Speriamo che l’occasione dei saldi estivi serva a far uscire le persone e farle entrare nei negozi, dove l’afflusso è notevolmente diminuito. I consumi post lockdown non sono al momento ripartiti, a causa di tanti fattori: per l’elevato utilizzo dello smart working, della cassa integrazione e della situazione di incertezza che porta all’incremento del risparmio privato".

Secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno, in media 135 euro, meno di 60 euro pro capite. Una spesa molto contenuta per un settore che ha registrato cali del fatturato intorno al 50% dalla riapertura e per tutto giugno, con alcuni negozi che non hanno nemmeno riaperto.

LE REGOLE PER I SALDI 2020 NON SONO CAMBIATE

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 130 e ss. Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.