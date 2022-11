L 'Umbria del food continua a brillare: ai Foodcommunity Awards 2022 tre ristoranti sbancano le categorie che contano

L'Umbria della ristorazione continua a volare alto: è notizia dell'ultim'ora il triplo riconoscimento per altrettanti ristoranti ottenuto sul palco del Foodcommunity Awards 2022. L’Acciuga di Perugia, Il Frantoio di Assisi e il Testone si sono distinti insieme a un' altra cinquantina di locali per i premi tra quelli consegnati a chef, ristoranti, format, concept, e insegne del settore food & beverage, contraddistinti nell’ultimo anno per la crescita del business.

L'evento si è svolto all’hotel Principe di Savoia a Milano. Giunto alla sesta edizione, il prestigioso appuntamento rappresenta il risultato di un processo di analisi di dati redazionali e di risultati emersi dalle ricerche effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi dalla redazione di Foodcommunity.it, la cui valutazione ha tenuto conto delle informazioni pubbliche di natura economica, industriale e commerciale riguardanti i candidati nel periodo di riferimento.

I premi e le motivazioni

L’Acciuga ha vinto il premio “Best Practice - Rigenerazione urbana” per la “Doppia sfida (vinta) per lo chef Marco Lagrimino: portare una stella nella periferia di Perugia e così rivalutare la zona, e far apprezzare il pesce in Umbria”, ritirato dallo stesso Lagrimino; a Il Frantoio di Assisi è stato assegnato il premio “Experience dell’anno” “Per una cucina che racconta l’anima contadina dell’Umbria più pura, dove l’olio extravergine d’oliva fa parte di ogni portata: in estrazione, sferificato o semplicemente aggiunto a filo a completamento del piatto”, ritirato dallo chef Lorenzo Cantoni. “Miglior format regionale” per il Testone, ritirato da Lorenzo Trottolini, locale che “ha saputo codificare la ricetta della torta al testo tipica umbra per creare un format da esportazione su Milano, sia in centri commerciali che in retail. A breve lo vedremo all’estero”.

Un altro grande risultato per il mondo del fine dining e dell’enogastronomia umbra, che con l’Acciuga, il Frantoio e il Testone, si è resa protagonista tra le eccellenze imprenditoriali nel mondo food & beverage, ovvero i principali attori della filiera del gusto, chef e imprenditori che si sono particolarmente contraddistinti nell’ultimo anno dal punto di vista business ed economico.