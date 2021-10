LA RICERCA Puntare sul potenziale delle donne umbre è l’unica vera possibilità di rinascita post pandemia: ecco perché

Da oggetto dell’agenda politica a protagoniste della progettualità strategica. È questo il vero obiettivo che si dovrebbe porre la politica locale supportata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Avanzando proposte concrete, una prima connessione potrebbe essere quella tra la capacità imprenditoriale delle donne umbre e le ricchezze del territorio. I dati regionali parlano chiaro: negli ultimi decenni sta dando dimostrazione di una particolare forza imprenditoriale femminile nella capacità di attivazione, ma anche nella resilienza alla crisi, in misura maggiore rispetto al complesso dell’imprenditoria.

Occorre però un’impostazione tecnico professionale solida, basata su competenze specialistiche e strumenti imprenditoriali mirati, che permetta di sviluppare percorsi strategici e progettuali concreti. La possibilità di riuscita è collegata quindi al rafforzamento della professionalizzazione e riqualificazione, che potrebbe essere attuato attraverso “laboratori imprenditoriali” finalizzati a sviluppare le competenze manageriali femminili in

relazione alla promozione del territorio. Una seconda importante pista da esplorare potrebbe essere quella di connettere la capacità creativa e la proattività femminile con l’innovazione sociale.

La crisi pandemica si è andata a sovrapporre nel nostro territorio a sofferenze sociali preesistenti e persistenti, che hanno assunto una certa gravità soprattutto negli ultimi anni. Se al 2020 la regione è arrivata con un indice di povertà a due cifre che coinvolgeva sempre più giovani e minori, con la pandemia il divario sociale si è fatto più intenso, estremizzando le difficoltà che si sono ancor più accanite sulle persone fragili. Nel futuro, quindi, ci sarà sempre più bisogno di una spinta progettuale che vada a rispondere alle necessità sociali vecchie e nuove, conosciute ed emergenti. Per questo sarebbe importante un protagonismo delle donne, in veste di “promotrici” di progettualità innovativa.

Terzo e non meno importante aspetto è quello dell’attrazione delle donne nel mondo scientifico e tecnologico. Lo scenario occupazionale dell’imminente futuro richiederà sempre di più giovani specializzate nelle materie Stem (acronimo inglese che indica Science (Scienze), Technology (Tecnologia), Engineering (Ingegneria) and Mathematics (Matematica). Il quadro rispetto a decenni fa è cambiato, spesso in meglio con un’apertura al mondo femminile di ambiti tradizionalmente “più maschilizzati”, ma resta una scarsa propensione delle donne verso le materie Stem. Per questo sarebbe importante uno specifico orientamento, rivolto specialmente alle giovani, verso le materie scientifiche e tecnologiche che potrebbe essere svolto dai relativi Dipartimenti dell’Università a beneficio del loro territorio di riferimento.