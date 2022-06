Finanziamenti alle imprese, nuovi fondi dalla Regione Umbria

La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato il rifinanziamento per 1 milione di euro del Fondo Medium, che arriva così ad una dotazione di 9 milioni di euro complessivi.

La misura, spiega la Regione Umbria in una nota, "per la quale sono arrivate 118 domande con una richiesta totale pari a 15,6 milioni di euro, è stata aperta con una dotazione finanziaria iniziale di 4 milioni, poi rifinanziata con ulteriori 4 milioni ed ora raggiunge, grazie al milione stanziato oggi, i 9 milioni di euro. Il Fondo Medium, destinato alle PMI, finanzia gli investimenti da 50.000 a 150.000 euro per progetti d’investimento in digital transformation e in strumentazione materiale e immateriale che favorisca la transizione 4.0".

"La Manovra Smart Attack nel suo complesso e il Bando Medium nello specifico sono state misure tanto ambiziose quanto in grado di rispondere alle esigenze concrete delle imprese – spiega l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni - e questo ha determinato un’ampissima partecipazione ai bandi. Era fondamentale, quindi, rispondere alle tante richieste pervenute dalle associazioni di categorie e dalle singole imprese e incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria iniziale. Le micro e piccole medie imprese del nostro territorio – conclude l’Assessore – devono riacquistare competitività a livello locale, nazionale e internazionale e la digitalizzazione è ormai diventata un fattore abilitante e fondamentale per ciascuna realtà, a prescindere da dimensione e settore produttivo".