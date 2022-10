Salvare l'Umbria dei borghi di montagna e dei paesi dell'Appennino: ecco il fondo da 4milioni di euro, i progetti

Approvato dalla Giunta regionale il “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” che porterà in Umbria, per gli interventi 2022, circa 3,8 milioni di euro a cui si aggiungono 756 mila euro di cofinanziamento regionale. Poco meno della metà di tali risorse saranno impiegate per la prevenzione del dissesto idrogeologico dei territori umbri; il restante servirà per progetti di salvaguardia ambientale, per accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo a quelli socio-sanitari e dell’istruzione. Per il prossimo anno, secondo le previsioni dell’Ente, il Fondo spettante all’Umbria sarà di circa 7 milioni di euro e ricadrà a favore di interventi nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani, che nella nostra regione sono 91 su 92 totali.