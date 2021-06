Coronavirus, nuovo fondo della Regione Umbria: 1 milione di euro per aiutare le discoteche

Nuovo fondo della Regione Umbria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza coronavirus. La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni, ha approvato oggi i criteri per l’istituzione del Fondo prestiti Re Start 93. Stanziato 1 milione di euro per sostenere il settore delle discoteche, sale da ballo e simili, fortemente colpito dall’emergenza Covid-19.

La misura, spiega Palazzo Donini, "consiste in un finanziamento agevolato di 10.000 euro con preammortamento ad un anno, ammortamento a 2 anni e tasso di interesse dello 0,5%. Una quota pari al 50% del finanziamento, e comunque per un importo massimo pari a 5000 euro, è concesso a fondo perduto a coloro che abbiano sostenuto costi nel corso dell’anno 2021. Il fondo è destinato alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che abbiano codice Ateco prevalente 93.29.1".

"Il settore dell’intrattenimento – afferma l’Assessore Michele Fioroni - è stato fortemente penalizzato dall’emergenza Covid-19. In particolare, il mondo delle discoteche e delle sale da ballo, in quanto luoghi di socialità e aggregazione, ha conosciuto chiusure prolungate imposte dal necessario distanziamento sociale e ancora oggi non ha prospettive certe di riapertura". E ancora: "Il Fondo Re Start 93 – spiega l’Assessore - vuole essere uno strumento di supporto al settore, un sostegno in questa delicata fase di ripartenza, una misura che possa rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente alla pandemia".