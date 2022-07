Industriali e sindacati fanno squadra per evitare il peggiore inverno di sempre. "Il caro energia continua: licenziamenti e chiusure ipotizzabili". Ecco la strategia unitaria di difesa

Gli ordini ci sono, e anche in crescita rispetto agli anni passati. Ma i preventivi fatti rischiano di saltare o di essere già saltati dato che il guadagno rischia o è stato già azzerato dalla crisi energetica che ha portato prezzi a rialzo e continua in una escalation drammatica. Lavorare per rimettere? Difficile per un imprenditore e un artigiano. Meglio dunque congelare, stoppare - per ragioni di costi - e spegnere forni di quei settori altamente energivori. Quali? Siderurgia, chimica, ceramica, cartotecnica. Ma anche l'agricoltura, causa anche clima impazzito, e l'allevamento rischiano grosso: i costi lievitano e ricadono sui prezzi ma i cittadini non riescono più acquistare certi prodotti per via degli stipendi sempre gli stessi e il caro-vita invece in forte salita. E se è questo lo scenario dell'immediato futuro allora a rischio è anche l'occupazione in settori trainanti: lunga cassa integrazione, licenziamenti o stop al rinnovo dei contratti.

Un dramma sociale da scongiurare. Per questo Confindustria Umbria e i maggiori sindacati hanno formato un gruppo di lavoro per cercare di trovare soluzioni per arginare l'autunno caldissimo che ci aspetta. Obiettivo: un tavolo istituzionale calato sulle difficoltà dell'Umbria. In pratica una task-force anti-crisi all'insegna dell'unità. “Crediamo – ha sottolineato il Presidente Briziarelli – che possa rappresentare un’ipotesi praticabile l’attivazione di un Tavolo regionale sul tema dell’energia che coinvolga direttamente anche la Presidente Tesei e l’Assessore allo Sviluppo economico Fioroni con l’obiettivo di portare l’emergenza energetica regionale all’attenzione delle istituzioni nazionali".

Il dossier sul tavolo di industriali e sindacati fa emergere che nei prossimi mesi la situazione potrebbe precipitare perché sui costi dell'energia non si prevede a breve una discesa dei prezzi. A questo va aggiunto il periodo invernale dove la richiesta di gas, sotto forma di riscaldamento, è ovviamente in aumento. “È stato un primo incontro utile - hanno spiegato i sindaci Cgil, Uil e Cisl - a cercare soluzioni comuni per i lavoratori e per le imprese in grado di tamponare un ulteriore aggravamento della situazione che, da quanto ci riportano le nostre categorie e le stesse imprese, è purtroppo alle porte con la nuova impennata dei costi energetici. Oltre al Goveno, anche la Regione Umbria deve fare la sua parte, per questo chiediamo la convocazione di un tavolo con le parti sociali dove portare le istanze di lavoratrici e lavoratori dell’Umbria”.

Confindustria Umbria spinge per ottenere un tetto al prezzo del gas e allo stesso tempo "la possibilità di aprire corridoi di emergenza anche per il gas, così come è stato fatto per l'esportazione di grano dall'Ucraina con il fine di gestire sia l'emergenza legata al fabbisogno alimentare che mitigare i problemi di natura economica e sociale”. Il mondo sindacale invece si spinge oltre: "Occorre rafforzare gli interventi contro il caro-energia anche attraverso un’ulteriore tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche, delle multinazionali della logistica e dell'economia digitale". Ora la palla passa a tutte le associazioni di categoria e soprattutto alla Regione per istituzionalizzare quanto prima il tavolo umbro contro la crisi. E' ormai chiaro a tutti, senza reticenze, che ci aspetta un momento difficile da ottobre in poi. Rischiamo lavoro, aziende chiuse, nuove povertà... e famiglie costrette al freddo. Bisogna intervenire subito.