Regione Umbria, bando per l'acquisto della prima casa: pubblicata la graduatoria, chi accede al finanziamento

Nel sito della Regione Umbria - area tematica “Edilizia casa” - nella sezione dedicata all’acquisto della prima casa è possibile consultare le graduatorie provvisorie degli ammessi e l’elenco provvisorio degli esclusi per le tre categorie individuate dalla Giunta regionale ovvero: giovani coppie (coniugate o conviventi con età non superiore a 40 anni), single (giovani di età compresa tra 25 e 35 anni) e famiglie monoparentali (famiglie con un solo genitore e figli a carico). Ne dà notizia l’assessore regionale alle politiche della casa, Enrico Melasecche.

Il 15 ottobre 2020 infatti sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative al Bando per la concessione di contributi finalizzati all’acquisto della prima casa.

“Il contributo concedibile – sottolinea l’assessore - corrisponde al 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto d’acquisto fino ad un massimo di 30.000 euro per le giovani coppie e le famiglie monoparentali elevabile fino a 40.000 euro se l’alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni); 20.000 euro per i single elevabile a 30.000 euro se l’alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni). Le risorse che la Regione mette a disposizione per tale finalità ammontano a 3.800.000 euro. Si tratta di una cifra importante – ha concluso l’assessore Melasecche - che consente di raggiungere un duplice obiettivo: aiutare subito circa 120 famiglie che intendono investire sulla prima casa grazie all’assegnazione di contributi a fondo perduto e contemporaneamente ridare linfa vitale al mercato immobiliare assicurando un impatto finanziario stimato in oltre 10 milioni di euro”.

Gli esclusi possono presentare ricorso avverso l’esclusione entro 10 giorni dalla pubblicazione dei relativi elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie provvisorie sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Umbria.