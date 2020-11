Regione Umbria, bando Ocm vino investimenti 2020/2021: prorogata la scadenza delle domande

Scadenza per la presentazione delle domande per il bando della Regione Umbria prorogate. Come spiega una nota della Regione Umbria "il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, Assessorato Agricoltura Regione Umbria, comunica che in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 9313947 è stata disposta (con Delibera Dirigenziale n. 10512 del 16/11/2020) la proroga per la presentazione delle domande di aiuto relative all’OCM Vino, Misura investimenti per la campagna 2020/21".

E ancora. Le domande di sostegno, annuali e biennali, "potranno essere inserite nel portale SIAN fino al 30 novembre 2020, secondo le istruzioni operative di AGEA-OP n. 53/2020, e dovranno essere trasmesse alla Regione Umbria – Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - all’indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro il 7 dicembre 2020".