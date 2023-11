Ecomondo 2023: l’Umbria presenta Act You, l’app per la sostenibilità ambientale

L’innovazione e la sostenibilità sono due concetti strettamente legati e indispensabili per il futuro del nostro pianeta. Questo è il messaggio che ha voluto trasmettere Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, intervenendo a Ecomondo 2023, la fiera internazionale dedicata alle soluzioni ambientali e alle tecnologie verdi.

L’Umbria, con il suo patrimonio naturale e la sua vocazione ecologica, ha portato a Rimini, dal 7 al 10 novembre, le sue eccellenze e i suoi progetti innovativi in materia di economia circolare, energia rinnovabile, mobilità sostenibile e agricoltura biologica.

Durante il primo giorno dell’importante fiera, è stata presentata, da Regione Umbria e AWorld, l’innovativa app Act You. Si tratta di una applicazione che ha lo scopo di stimolare e coinvolgere i cittadini umbri sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, incoraggiando comportamenti positivi e responsabili.

Il progetto “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani” è stato presentato nello stand della Regione Umbria da Roberto Morroni, assessore all’Ambiente, dal Ceo di AWorld, Alessandro Armillotta, e dalla presidente della Regione Donatella Tesei che ha evidenziato il valore di questa iniziativa per lo sviluppo e il progresso dell’Umbria.

Morroni ha spiegato: “Con il nostro lavoro, abbiamo contribuito a far uscire l’Umbria da una situazione di marginalità e a valorizzare la sua identità culturale e ambientale, che la rende il cuore verde d’Italia. Il nostro obiettivo è rafforzare questa identità e renderla ancora più distintiva con questa iniziativa che invita i cittadini umbri a partecipare attivamente alla costruzione di un mondo migliore”.

L’applicazione AWorld, cuore pulsante del progetto presentato ad Ecomondo, ospita al suo interno quattro spazi dedicati, ciascuno rivolto a un pubblico specifico: lo spazio cittadinanza, aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e agire in modo sostenibile, lo spazio dipendenti regionali e delle società partecipate con un team riservato ai dipendenti della Regione Umbria ed al personale delle società partecipate promuovendo il coinvolgimento dei dipendenti alle sfide e all'educazione sulla sostenibilità poi ancora, il mondo della scuola rivolto appunto all’istruzione che offrirà sfide e contenuti educativi specifici per coinvolgere studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado e in ultimo lo spazio rivolto al mondo professionale dove i partecipanti troveranno sfide e risorse per promuovere la sostenibilità nei luoghi di lavoro.

L’app offre la possibilità di accedere a contenuti interessanti e di ottenere vantaggi e coinvolgimento, mettendo in pratica comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni e partecipando alle sfide lanciate dall’app che consentiranno, ai cittadini più attivi, premi personali come biglietti gratuiti per eventi, oltre a benefici collettivi come il ripristino dei parchi pubblici e molto altro.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha concluso la presentazione evidenziando come “il programma di sensibilizzazione sui corretti stili di vita nel campo della sostenibilità ambientale è stato frutto del lavoro in sinergia delle società partecipate regionali come Parco 3A, Arpa e Auri e della convinta condivisione di questo progetto da parte di tutta la Giunta regionale”.

“Vogliamo dare corpo e gambe all’idea di fare dell’innovability, ovvero del connubio tra innovazione e sostenibilità, un driver di sviluppo concreto per la crescita della nostra regione” ha concluso la presidente Tesei.