Regione e sostegno alle famiglie: 7,5 milioni di euro per le rette degli asili e borse di studio per le scuole

Prorogata la scadenza dopo il blocco delle scuole per pandemia. Ecco come fare

Sono stati prorogati all’11 marzo (fino alle ore 12) i bandi per le borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria – I° e II° grado – e per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizio socio-educativi per l’infanzia 0-6 emanati dalla Regione Umbria nell’ambito dell’’emergenza Covid-19. Complessivamente i due bandi prevedono uno stanziamento di 7,5 milioni di euro. La proroga consentirà agli interessati di poter accedere alle agevolazioni con tempi più congrui visto il particolare momento legato alla pandemia. La compilazione online delle domande potrà essere effettuata esclusivamente accedendo al portale dedicato. https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/