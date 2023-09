Un altro grande decollo per l'aeroporto dell’Umbria: ad agosto superati i 70 mila transiti mensili

Un agosto all’insegna dei record quello dell’aeroporto San Francesco di Assisi, che ancora una volta presenta numeri positivi riguardo il flusso dei passeggeri.

Il traffico ha fatto registrare nuovi importanti incrementi e in una nota l'aeroporto fa sapere che sono stati superati per la prima volta i 70 mila transiti mensili, con una crescita del 53% in più rispetto all’agosto 2022, quando i passeggeri furono 55.740 e del 203% in più rispetto allo stesso mese del 2019, quando i passeggeri furono 23.502.

Si legge ancora nella nota: “Andando ad analizzare i dati dei primi otto mesi dell’anno, il periodo gennaio – agosto ha visto transitare 373.592 passeggeri, superando il traffico registrato nel corso dell’intero 2022, quando fu registrato il record annuale di 369.222 passeggeri, e 4.238 movimenti aerei con un 10% in più sul 2022”.

Insomma, la stagione estiva non è ancora terminata e l’aeroporto dell’Umbria continua a confermarsi come una porta fondamentale per l'accesso al territorio, dimostrandosi asset strategico per la valorizzazione del patrimonio storico culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Regione.