Raccolta fondi per l'Ucraina, i supermercati Emi e Hurrà raddoppiano le donazioni dei clienti

Raccolta fondi "Tutti per l’Ucraina" per sostenere Medici Senza Frontiere nei supermercati Emi e Hurrà di Gmf – gruppo Unicomm (Socio di Selex Gruppo Commerciale). "L’Associazione - spiega una nota - , che dal 24 febbraio ha convertito le attività sanitarie nel Paese per poter fornire assistenza medico-umanitaria di emergenza, ha già squadre pronte a intervenire anche nei Paesi confinanti inviando volontari in Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e Slovacchia".

E ancora: "Per sostenere l’attività umanitaria della Ong, negli oltre 250 punti vendita del Gruppo Unicomm è possibile donare 2 euro, che l’azienda raddoppierà a 4 euro, e il cui totale sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. A questa iniziativa si aggiungono quelle di consegna di derrate alimentari alle organizzazioni umanitarie che ogni società del Gruppo Unicomm sta attivando".

"Siamo tutti sgomenti di fronte alle immagini che arrivano dall’Ucraina - sono le parole di Giancarlo Paola Amministratore Delegato di Gmf - Sentiamo il bisogno di fare la nostra parte di fronte a tanta sofferenza: mai avremmo pensato di poter vedere ancora la guerra nel cuore dell’Europa. Vogliamo dare un contributo, insieme ai nostri affezionati clienti, con l’auspicio che si vada verso un immediato cessate il fuoco e che la diplomazia fermi questa invasione che non ha giustificazione alcuna".