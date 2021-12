Nuove aperture, sbarca il colosso danese JYSK al Quasar: dai mobili agli arredi per la casa. "Nel 2022 altri due punti in Umbria"

Una nuova catena internazionale apre in provincia di Perugia alle porte del capoluogo: si tratta del marchio danese JYSK che propone un’ampia selezione di

mobili, tessile per la casa, articoli decorativi, biancheria da letto, materassi e mobili da giardino d’ispirazione scandinava. Il primo negozio umbro sarà inaugurato a Corciano l’8 dicembre all'interno del centro commerciale Quasar. Il nuovo punto vendita porta in dote, per iniziare, una decina di posti di lavoro

JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 64,9 milioni di euro che rappresenta un incremento del 33% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto undici nuovi negozi. Con le due nuove aperture in Toscana e Umbria, sale a 66 il numero dei negozi distribuiti su ormai gran parte del territorio nazionale.

Nell’anno finanziario corrente, con termine agosto 2022, JYSK prevede l’apertura di venti nuovi negozi in Italia e il restyling di quindici negozi esistenti secondo il nuovo store concept. Tra le prossime aperture confermate, quelle di altri due negozi in Umbria, a Todi e Trevi, previste nell’aprile 2022. Altri posti di lavoro dunque in vista.