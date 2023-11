Quando i lavoratori salvano l'azienda in crisi diventando i proprietari: in Umbria 15 fabbriche in mano ai dipendenti, salvati 400 posti

Ci sono 15 aziende in Umbria che in teoria dovevano essere chiuse da tempo ma che in realtà sono rinate, senza rinunciare ai diritti dei lavoratori, e tutte insieme esprimono un valore della produzione di 80 milioni di euro. Sono aziende che, grazie all'opera di Legacoop Umbria, sono state coraggiosamente rilevate dai dipendenti stessi dopo l'addio degli imprenditori e soci vari. 15 workers buyout che sono state oggetto di un seminario alla presenza dei Dottori Commercialisti anche per divulgare sia una formula in caso di crisi aziendale e assenza di investitori che per la collaborazione di queste esperienze con i professionisti specializzati nel mercato fiscale e del lavoro.

“Ci siamo chiesti – spiega Danilo Valenti Presidente di Legacoop Umbria – chi fosse l’interlocutore privilegiato per veicolare questa possibile soluzione d’impresa, quando c’è una crisi o un difficile ricambio generazionale. La risposta è stata ovvia, chi meglio dei Dottori Commercialisti che conoscono le reali situazioni delle imprese. Negli ultimi anni abbiamo salvato 386 posti di lavoro che rischiavano di scomparire, salvaguardando competenze e know-how, e con il rapporto diretto con l’Ordine dei Commercialisti vogliamo creare sinergie. Loro conoscono le reali situazioni economiche, le competenze all’interno delle stesse e possono prospettare questa soluzione in situazioni critiche”.