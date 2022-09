Baiano di Spoleto ospita l'evento dedicato al mondo della zucca

Il progetto prende spunto dalla tradizione americana del Pumpkin Patch, periodo che precede Halloween in cui le famiglie si recano in grandissimi campi di zucche per scegliere il tipico ortaggio arancione da portare a casa, da colorare, da intagliare o da usare come semplice complemento d'arredo.



L?iniziativa avrà luogo nella splendida cornice di Baiano di Spoleto, area situata vicino alla Valnerina ricca di storia e di cultura, nel contesto di Villa Galileo Galilei, già conosciuta come meta di eventi di successo.

Dal 7 Ottobre al 2 Novembre si svolgerà il Pumpkin Umbria, il primo evento umbro dedicato al mondo della zucca, patrocinato dal Comune di Spoleto.

Educare alla terra e ai suoi prodotti

Il campo Pumpkin ospiterà migliaia di zucche di diverse qualità: da quelle per uso culinario a quelle decorarative (proprio come riportato dalla tradizione di Halloween), fino ad arrivare alle zucche ornamentali.

Inoltre, il parco presenterà ai suoi visitatori una serie di attrazioni che renderanno la visita piacevole e coinvolgente. Si potranno, così, apprezzare la ?Casa delle zucche?, mangiare con lo ?Spaventapasseri?, ammirare le ?zucche blu? volte a sensibilizzare il pubblico alla diversità come valore, entrare nel ?Labirinto di Paglia?, ed infine scoprire ?La casa Magica? dedicata ai laboratori e alla ricette con la zucca.

La finalità del Pumpkin Umbria è di educare e sensibilizzare le persone, in particolar modo i giovani, avvicinandoli alla terra e ai suoi prodotti. La recente crisi economica che sta colpendo il mondo porterà a dover produrre i beni di prima necessità all?interno del Paese, riducendo drasticamente così l?importazione estera a favore del ?Made in Italy?. A tal fine, l?obiettivo è proprio quello di incentivare le produzioni nostrane e gli acquisti a km 0.

A chi sono rivolte le attività

Gli spazi della villa sono appositamente pensati e costruiti per accogliere giovani, famiglie, scuole e gruppi in genere (enti ed associazioni). Insomma, un'iniziativa ad ampio spettro che riguarda chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell?agricoltura.

Con le scolaresche e con i bambini che si recheranno all?evento, saranno realizzate attività didattiche per avvicinare ed educare i più piccoli ad uno stile di vita sano nel rispetto della bellezza della natura. A tal proposito, tutti i lunedi pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00, sarà allestita un?area laboratori e didattica aperta a tutti e completamente gratuita con entrata dall?area Proloco di Baiano; mentre per accedere al parco si userà l?ingresso principale e si applicheranno i prezzi riportati sul sito dell?evento.

Le attività promuoveranno la sensibilizzazione verso la biodiversità, l?agricoltura sociale a basso impatto ambientale e la tutela dell?ambiente stesso, promuovendo comportamenti ecocompatibili e sostenibili.

All?interno dei laboratori didattici verranno affrontati gli step riguardanti il settore ortofrutticolo. Dal lavoro della terra, alla crescita della pianta passando attraverso la semina, per arrivare allo sviluppo della pianta: dal seme al frutto. Inoltre, gli utenti potranno conoscere le diverse tipologie di zucca e imparare ad intagliarle e a decorarle le zucche da allestimento.

Un?area a cui gli organizzatori tengono molto è quella dedicata alla zucca blu, ideata per sensibilizzare verso le diversità sociali, ed in particolare al tema dell?autismo.

E' opportuno ricordare che l'iniziativa avrà come partner la Proloco di Baiano di Spoleto. Dunque, non resta che seguire Pumpkin Umbria sui canali social (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale.

Contatti

T. 334 2929229

Email info@pumpkinumbria.it