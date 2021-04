Coronavirus, la protesta dei lavoratori agricoli: "Dimenticati da Conte e anche da Draghi"

"Clamorosamente dimenticati prima dal governo Conte e ora da quello Draghi, che nel decreto Sussidi non ha previsto per loro alcun sostegno". Gli agricoli, categoria di lavoratori che in Italia include circa un milione di persone, e in Umbria 14mila, di cui circa 11mila in provincia di Perugia e 3mila in quella di Terni, scendono in piazza.

Come spiega una nota dei sindacati "tra le richieste al governo, in particolare, il riconoscimento per l’anno 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l’introduzione del bonus per i lavoratori stagionali agricoli insieme alla sua compatibilità con il reddito di emergenza. Pesano inoltre i mancati rinnovi dei contratti provinciali agricoli che sono scaduti da quasi due anni".

A Perugia una delegazione sindacale è stata ricevuta dal prefetto Armando Gradone, "che ha ascoltato le ragioni della mobilitazione. Mobilitazione che proseguirà e si intensificherà nei prossimi. Proprio stamattina, infatti, durante i presidi che si sono svolti in tutta Italia è arrivato l’annuncio dello sciopero, proclamato da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per il 30 aprile. L’astensione dal lavoro coinvolgerà anche gli addetti del settore forestale che chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto nel 2012 e per i quali, proprio ieri, le segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila hanno proclamato lo stato di agitazione".