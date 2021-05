Promessa mantenuta dal gruppo Barton: partita l'accademia sull'energia pulita. Dalla formazione ad un lavoro vero

Il gruppo perugino Barton, nonostante il difficile momento economico della Regione e del Paese, causato dalla crisi da Coronavirus, ha continuato ad investire sulle risorse umane in prospettiva di nuove assunzioni. La crisi, secondo i vertici della Barton, si supera con due elementi chiave: la formazione professionale al passo con le esigenze dei mercati e dei clienti; secondo elemento: investire sui lavoratori e sulle loro capacità.

Per questi motivi è ufficialmente partito, dopo una selezione accurata, il centro "B-On Academy" che dà l'opportunità ai giovani di potersi formare in due mesi di lezioni nel settore della consulenza e vendita dell'energia (a livello in particolare industriale) e allo stesso tempo acquisire i titoli e le capacità per una nuova figura professionale incentrata sull'analisi e l'individuazione del miglior piano da offrire all'aziende e non solo, dopo aver analizzato le loro caratteristiche, nell'ambito della commercializzazione dell'energia pulita e rinnovabile al 100%.

"Abbiamo mantenuto la promessa di sviluppo dell'azienda lanciata alcuni mesi fa" hanno spiegato dai vertici Barton "L'accademia è partita, i nostri giovani sono motivati e i nostri valori sono quelli di sempre: vicinanza e trasparenza. Questi due mesi serviranno a trasformare le capacità e i sogni in una realtà lavorativa moderna e richiesta dal mercato locale e globale che è tornano ad investire per la ripresa post-pandemia"