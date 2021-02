Profumerie Douglas chiude due negozi in Umbria, i sindacati: "A rischio otto posti di lavoro"

A rischio 500 posti in tutta Italia, di cui 8 a Perugia e Foligno. Sono gli effetti della crisi che investono a cascata anche le grandi catene, come il marchio di profumerie Douglas che ha comunicato ai sindacati l’avvio di un piano di riorganizzazione dei propri negozi con la chiusura di ben 128 punti vendita in tutto il Paese che sarà effettuata nel giro di 12, al massimo 24 mesi. Nella provincia del capoluogo, al momento è invece prevista la chiusura di due negozi.

A lanciare l’allarme sono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno proclamato a livello nazionale lo stato di agitazione dei lavoratori e accusano l’azienda di una mancanza di confronto preventivo.

“Nel corso degli anni abbiamo visto più volte l'azienda mandare a casa centinaia di colleghe con le stesse modalità, e più volte abbiamo accettato sacrifici, condizioni di lavoro sempre più degradanti, nonché svariati rinnovi del contratto di solidarietà, affinché la situazione non tornasse a ripetersi - affermano in una lettera aperta le delegate e le lavoratrici del gruppo Douglas - Quello che sta succedendo adesso è stato sicuramente in parte accelerato e aggravato dalla pandemia, ma noi delegate riteniamo di poter affermare che questo disegno era già in corso d'opera da tempo”.

Intanto i sindacati auspicano un confronto con l’azienda che possa avviare “un processo di riorganizzazione mantenendo i livelli occupazionali”. È stata richiesta l’attivazione di un tavolo di crisi presso il ministero dello Sviluppo Economico per avere i dettagli sul piano industriale di Douglas. Filcams, Fisascat e Uiltucs respingono qualsiasi prospettiva per cui l’incertezza dovuta alla crisi epidemiologica venga scaricata sulle lavoratrici”.