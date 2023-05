Primo Maggio: "Una giornata di festa, di solidarietà e di mobilitazione"

Una giornata di festa, di solidarietà e di mobilitazione: il Primo Maggio regionale dell’Umbria, organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Umbertide, ha registrato una grande partecipazione. La giornata è stata aperta dal tradizionale corteo dei mezzi agricoli e industriali, seguiti dalla banda musicale e da centinaia di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, famiglie e giovani, arrivati da tutta l’Umbria.

“Siamo ad Umbertide - hanno spiegato dal palco di Piazza del Mercato i segretari dei tre sindacati, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari - per portare la solidarietà del mondo del lavoro alle popolazioni di questo Comune colpite dal terremoto dello scorso marzo”. Una solidarietà, evidenzia la nota, "che i sindacati hanno voluto rendere concreta anche annunciando dal palco l’apertura di un conto corrente dedicato sul quale lavoratrici e lavoratori potranno versare un’ora del proprio stipendio in favore delle popolazioni terremotate".

"Sicurezza sul lavoro, lotta alla precarietà dilagante, salari e pensioni, contrasto dell’evasione fiscale, difesa della sanità pubblica": questi gli altri temi al centro della mobilitazione che anche in Umbria "è partita dalla centralità della Costituzione della Repubblica “fondata sul lavoro”, che nel 2023 compie 75 anni".

E ancora: "Quella di oggi - sottolinea i sindacati - è solo una tappa di una mobilitazione che vedrà nel mese di maggio Cgil, Cisl e Uil tornare in piazza più volte. Per l’Umbria l’appuntamento sarà quello del 6 maggio a Bologna, per la grande manifestazione del centro Italia, con la quale i sindacati vogliono lanciare un forte segnale al governo Meloni: bisogna mettere al centro i lavoratori e i loro bisogni non un giorno, ma tutto l’anno".