“La primavera dell’Export”, l’amministratore unico di Sviluppumbria relatrice all'evento nazionale

L’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, parteciperà come relatrice all’incontro “La primavera dell’Export” che si terrà a Roma martedì 8 marzo, alle ore 10.30, nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi. L’evento, di rilievo nazionale, nasce dalla collaborazione tra il Forum Italiano dell’Export, l’Associazione Filiera Italia e la 24ORE Business School - Educational Partner ed è moderato dalla giornalista Laura La Posta, caporedattrice IlSole24Ore. Ad aprire l’incontro sarà il presidente del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino. A fare i saluti anche Ettore Prandini, padrone di casa e presidente di Coldiretti.

“È un onore per me partecipare ad un incontro così importante insieme ad autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle imprese - spiega Michela Sciurpa - . Ringrazio il Presidente del Forum Italiano dell’Export – ha aggiunto - per il gradito invito che mi darà la possibilità di parlare dell’importanza che il sostegno all’internazionalizzazione riveste per il rilancio economico dell’Umbria, il tutto declinato al femminile”.

Oltre all’Amministratore Unico di Sviluppumbria, interverranno altre autorevoli figure femminili legate all’export quali Maria Elena Capitanio, direttrice del trimestrale francese "Le Cahier"; Katia Da Ros, vicepresidente di Irinox; Beatrice Just, direttrice Export e Vendite Millutensil; Flavia Mazzarella, presidentessa BPER Banca; Josè Rallo, Ceo DonnaFugata. È prevista anche la presenza di Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti e a conclusione dell’incontro, del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.