Il futuro è arrivato con la nuova Volkswagen Tiguan e le note del violino di Andrea Casta

Una serata in grande stile alla concessionaria Autocentri Giustozzi per il lancio della nuova Volkswagen Tiguan, con lo showroom di Perugia trasformato in uno speciale palcoscenico dove protagonisti sono stati il nuovo suv che si presenta con motori diesel, ibrido mild-hybrid, ibrido plug-in e un design sportivo e Andrea Casta, il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo, soprannominato anche ‘violinista Jedi’ per via della sua passione per Star Wars che lo ha portato a rendere il suo archetto una sorta di spada laser luminosa, con l’applicazione di led, trasformando i suoi show in ‘visual concert’. Ad arricchire lo spettacolo anche effetti laser e l’esibizione di ballerini, per un’apericena estremamente curato nei dettagli, che ha saputo trasportare i numerosi ospiti in un affascinante viaggio tra luci e suoni. Presente, tra i tanti, il giocatore di pallavolo della Sir Safety Susa Perugia, Oleh Plotnytskyi.

“La nuova Tiguan – ha dichiarato la titolare della concessionaria, Fotinì Giustozzi – è un’auto che emoziona, creata ‘per tutti i viaggi della vita’ come recita il claim che accompagna il suo lancio. Per questo abbiamo organizzato anche un contest durante la serata, ‘Scatta, gratta e vinci’. Abbiamo allestito lo stand del Photo booth, dove i nostri clienti si sono divertiti a creare gif animate e quattro di loro hanno vinto un weekend da sogno”.

“Rispetto alla versione precedente – ha aggiunto David Bizzarri, responsabile Vendite Volkswagen Autocentri Giustozzi – questa nuova generazione di Tiguan si trasforma concentrandosi sul design, in grado di risvegliare la sua anima dinamica, sulla sostenibilità, grazie all’introduzione di una gamma di motori ibridi con un range elettrico fino a 129 chilometri, e sulla tecnologia, grazie al nuovo infotainment intelligente con l’assistente vocale Ida e il display fino a 15 pollici. Il debutto di questo modello rappresenta il lancio più significativo per Volkswagen nel corso del 2024, sottolineando il costante impegno del marchio verso tecnologia e innovazione. Per noi è sicuramente un lancio importante, Tiguan è il suv più amato sotto molti punti di vista”.

“Dal suo debutto nel 2007 – ha aggiunto Alessio Ottaviani, Volkswagen manager Autocentri Giustozzi – Tiguan ha ottenuto fin da subito un riscontro impressionante tra i clienti, diventando in poco tempo il modello di maggior successo del brand con più di 7,5 milioni di clienti nel mondo e oltre 200mila in Italia. Una storia di reale successo che ha visto diversi momenti di innovazione, grazie ai quali Tiguan è rientrata tra i top-3 suv del segmento C più venduti in Italia per cinque anni consecutivi, dal 2017 al 2021”.

“Infatti, con la sua terza generazione – ha concluso Fabio Menchini, responsabile Marketing Volkswagen Autocentri Giustozzi – la nuova Tiguan si trasforma concentrandosi su tre importanti pilastri: il Design, con un importante lavoro di innovazione degli esterni e degli interni in grado di risvegliare la sua anima dinamica, elegante e decisa; la Sostenibilità, con l’introduzione dei nuovi motori mild hybrid benzina, per rispondere alla domanda crescente di questa alimentazione, e della nuova generazione di motori plug-in hybrid con un’autonomia fino a 100 chilometri wltp, e la Tecnologia, con una totale trasformazione della telematica e della connettività di bordo, l’introduzione di inedite dotazioni in termini di sicurezza e un importante arricchimento degli equipaggiamenti di serie”.