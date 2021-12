Un premio per “La casa che respira”, progetto innovativo nel settore dell'edilizia di Uni Pg e l'azienda umbra Abitare+

Un altro prestigioso riconoscimento per l’Università degli Studi di Perugia, ottenuto stavolta grazie al gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, coordinato dai docenti Fabio Bianconi e Marco Filippucci assieme all’impresa umbra di costruzioni in legno Abitare+: si tratta del premio “BIM&DIGITAL Awards 21” del consorzio CLUST-ER BUILD e DIGITAL&BIM Italia, un prestigioso riconoscimento alla ricerca innovativa nel settore edile.

Il premio è stato assegnato a “La casa che respira” nella categoria ‘Ricerca Industriale’, aperta a tutti quei progetti che hanno vinto bandi finanziati con fondi dell’Unione Europea negli ultimi cinque anni, sviluppando un progetto sperimentale o di ricerca industriale, anche in consorzio tra più enti (università, laboratori di ricerca, piccole e medie imprese), in grado di innovare il Building Information Modeling (BIM), ovvero il metodo di ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione digitale delle costruzioni e la sua interoperabilità. Il progetto presentato dall’Ateneo di Perugia e Abitare+ e è stato infatti cofinanziato con i fondi del POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria rivolti al sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza.

La commissione ha premiato il percorso innovativo che, attraverso le nuove tecniche digitali della rappresentazione, ha portato a sviluppare soluzioni per abitazioni in legno di nuova generazione, capaci di rispondere alle molteplici prestazioni ed esigenze dell’abitare oggi.

“Si tratta di un riconoscimento che trova fra i premiati sia le migliori università italiane impegnate su questi argomenti sia grandi studi d’architettura - Antonio Citterio Patricia Viel, Politecnica, Studio Calvi -, e che nasce in un contesto di azione di valorizzazione del settore delle costruzioni” sottolineano Bianconi e Filippucci.

Le diverse ricerche svolte sono state sintetizzate nella monografia “Abitare-Sperimentazioni e modelli per l'innovazione del costruire in legno” edita da Maggioli, curata da Fabio Bianconi, Marco Filippucci e dalla dottoranda Giulia Pelliccia (Università di Waterloo, Canada). La ricerca ha avuto un impatto significativo anche grazie al volume edito da Springer “Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design”, contenente i contributi di ricercatori e professionisti da tutto il mondo, che si è affermato come uno dei volumi scientifici più importanti nel settore dell’ingegneria con oltre 140.000 downloads.