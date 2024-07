L’Umbria in prima linea: Stefano Menichini di Castel Ritaldi trionfa nel settore delle vendite

I migliori incaricati alle vendite d’Italia sono stati premiati durante la prestigiosa cerimonia organizzata da Avedisco, l’Associazione vendite dirette servizio consumatori, in occasione della ventottesima edizione del Premio Nazionale.

Tra i premiati di quest’anno spicca l’umbro Stefano Menichini di Castel Ritaldi, che ha ricevuto il riconoscimento per la sua eccezionale carriera come coach formatore e networker professionista per Nwg Italia, una società benefit leader nella distribuzione di tecnologie per le energie rinnovabili. Dal 2011 Menichini ha collaborato con la società contribuendo significativamente al suo successo.

La cerimonia, svoltasi venerdì 5 luglio a Parma e patrocinata dal Comune, è stata condotta da Giorgio Mastrota e ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore. Il presidente di Avedisco, Giovanni Paolino, e il segretario generale, Giuliano Sciortino, hanno tracciato una panoramica sulla vendita diretta evidenziando i dati positivi del 2023 delle Aziende Associate Avedisco, con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro e più di 600.000 incaricati alle vendite, di cui il 76% donne.

Durante l’evento sono stati presentati anche i risultati della ricerca Ipsos Flair 2024, condotta dal Professor Enzo Risso, che ha offerto un’analisi approfondita delle trasformazioni sociali in Italia. Avedisco ha inoltre devoluto l’intero ammontare dei premi ricevuti a Giovanni Mazzi, presidente dei Centri giovanili di Don Antonio Mazzi.

Dal 1969, Avedisco rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali italiane ed estere che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti e servizi.