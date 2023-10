Pulizie a Poste Italiane, la denuncia: "Tagli illegittimi alle ore". La Filcams Cgil proclama una giornata di mobilitazione

"Tagliate illegittimamente le ore contrattuali". E' la denuncia dei lavoratrici e i lavoratori dell'appalto di pulizia di Poste Italiane dell’Umbria. Per la quale, venerdì 20 ottobre è stato proclamato dalla Filcams Cgil uno sciopero nella provincia di Perugia, che sarà accompagnato da un presidio al'ufficio postale di via Mario Angeloni 72 di Perugia, alle 10.

A Terni, invece, Filcams Cgil e Uiltrasporti organizzano, sempre venerdì 20 ottobre, un presidio davanti alle Poste di via Bramante, alle 17.30.

"Siamo di fronte all'ennesimo abuso operato verso queste lavoratrici e lavoratori in appalto - commentano dal sindacato - con contratti part time di una manciata di ore settimanali, che vedranno ridotto ancora di più uno stipendio già magro, costretti a lavorare meno ore, ma avendo le stesse metrature da pulire".

"Con lo stato di agitazione proclamato e la mobilitazione indetta, denunciamo la riduzione unilaterale delle ore lavorative, e quindi dei salari, operata dalle aziende appaltatrici in tutta Italia e da ottobre anche in Umbria, e riteniamo inaccettabile il silenzio della committenza Poste Italiane Spa, che non si è ancora resa disponibile al confronto”, concludono.