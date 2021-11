Poste Italiane, interventi nelle sedi della provincia di Perugia: "Emissioni zero entro il 2030"

Proseguono in provincia di Perugia gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di zero emissioni nette di anidride carbonica. L’intervento è previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e la logistica.

Il progetto “Led” rappresenta da alcuni anni anche per le sedi della provincia di Perugia uno degli interventi principali per contenere i costi energetici. L’iniziativa prevede la sostituzione dei corpi illuminanti presenti negli immobili, con lampade fluorescenti a tecnologia Led per l’abbattimento dei consumi di energia elettrica (circa il 50%) e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Il progetto ha visto nel corso del 2021 la sostituzione di quasi 2000 lampade fluorescenti con i Led, su un totale di 46 sedi della provincia di Perugia.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030” -- aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I. – “L’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan”.