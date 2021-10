Acquisiti online, +57% nelle consegne a domicilio di pacchi per Poste Italiane

Poste Italiane in Umbria ha consegnato, nei primi sei mesi del 2021, il 57% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 di pacchi acquistati tramite e-commerce.

Il Centro Operativo di Perugia rappresenta un importante snodo logistico per lo sviluppo dell’e-commerce ed è strategico per la lavorazione dei pacchi. La consolidata collaborazione con il Centro Smistamento di Firenze permette di garantire la copertura del servizio in tutta la regione.

Nel centro operativo di via Mario Angeloni 1 sono impiegate circa 54 risorse che gestiscono parte del flusso dei pacchi destinati agli oltre 800mila residenti umbri.

Nella regione Poste Italiane dispone di 23 Centri Distribuzione dove tutti i portalettere sono dotati di palmare con cui gestiscono la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Infatti il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.