Poste Italiane cerca personale: selezioni aperte in Umbria, come candidarsi

Poste Italiane cerca personale in Umbria. Come spiega una nota Poste è alla ricerca di "laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari".

I consulenti finanziari di Poste Italiane, prosegue la nota, "rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze".

E ancora: "È possibile inviare la propria candidatura (entro il 23 aprile) tramite la pagina web dedicata. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale".