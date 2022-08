Poste Italiane assume portalettere: come candidarsi e tutti i dettagli

Poste Italiane assume personale e, spiega una nota, "ricerca in provincia di Perugia e Terni portalettere da inserire con contratto a tempo determinato".

Per potersi candidare "è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione".

I candidati, prosegue Poste, "saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza".