LA CURIOSITA' | Sono tre le aziende umbre tra le migliori del mondo nel settore dell'organizzazione dei matrimoni

Fornitori, sposi e invitati, attraverso la piattaforma di pianificazione del matrimonio Zankyou, hanno assegnato gli oscar per location e Wedding Planner, a livello internazionale. A questa edizione hanno partecipato più di 20.000 fornitori solo nel territorio nazionale: in Italia sono stati assegnati circa 500 premi, di cui 3 in Umbria: Castello di Montignano, nella categoria Location ed Il Mio Matrimonio Wedding Planner e Lavinia Events Creator, nella categoria wedding planner, tutti votati da professionisti, coppie di sposi e una selezione di giurati. Questo prestigioso premio riconosce alle aziende serietà, affidabilità e professionalità e le posiziona come leader del settore.

Il Castello di Montignano - La struttura risalente al 962 d.C. è un originale borgo medievale con parco piscina antistante che affaccia sui Monti Martani. Recentemente ristrutturato, oggi ospita delle spaziose Suite, una SPA con Centro Benessere, due cucine ristorante e diverse sale interne ed esterne per i ricevimenti. La struttura è tra le rare proprietà private, in Umbria, dove il Sindaco può celebrare matrimoni con rito civile. L'ambientazioni, gli spazi e i servizi, all’interno del borgo di Montignano, sono studiate per cerimonie religiose.

Lavinia Events Creator - E' un brand specializzato nell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati in Umbria e in Toscana. Eleganza, cura dei dettagli e massima personalizzazione sono l'impronta di ogni evento organizzato da Lavinia. Uno dei valori aggiunti di Lavinia Events Creator è la varietà di servizi offerti, tra cui spiccano la consulenza di bridal styling, per la cura a 360° del look della sposa, e l'attività di design e produzione di allestimenti personalizzati. Lavinia Events Creator offre anche servizi di lifestyle e concierge, coordinamento trasporti, hôtellerie e organizzazione di esperienze uniche e originali, rese possibili dalla profonda conoscenza del territorio umbro e toscano.

Il mio matrimonio wedding planner - Nasce 11 anni fa da una idea di Valentina D'Amico con il concetto di "tailor made", fatto su misura, per la creazione di un giorno indimenticabile. "Accompagnamo per mano gli sposi , dalla scelta della location e del fil rouge del wedding project fino ai più piccoli dettagli, potendo anche contare su un ampio network di fornitori affidabili e professionali. Grazie alla mia esperienza internazionale, lavoriamo con clienti italiani e stranieri, a Roma , dove sono nata e dove abbiamo la nostra sede operativa, ma anche in Toscana, Lago di Como, Campania, Puglia e Sicilia".

Come sono cambiati i matrimoni nel 2022? Secondo la piattaforma di pianificazione del matrimonio Zankyou la pandemia ha lasciato degli strascichi nel settore, non solo in quanto ai numeri dei matrimoni, ma anche nel modo di affrontare l’organizzazione dell’evento.

"Sicuramente gli sposi sono diventati più flessibili, non solo in quanto alla data, che oggi più che mai deve essere rivista in funzione della disponibilità della location, ma anche per quanto riguarda gli imprevisti. Se c’è una cosa che ci hanno insegnato questi due anni forse è proprio che non si può controllare tutto e che ci sono cose che sfuggono al nostro controllo e non possiamo farci nulla. C’è quindi meno rigidità in quanto all’organizzazione in generale, le coppie non hanno problemi a sposarsi durante la settimana ed hanno imparato che un Piano B in caso di pioggia è fondamentale, perché sì, puó piovere e non succede niente. L’attenzione si è spostata invece sulla natura, sulla sostenibilità, sull’etica. Si dà più importanza al catering con prodotti biologici o a km zero e si prediligono abiti vintage, riciclati o che possono avere una seconda vita. Un’altra tendenza dei nuovi matrimoni è la digitalizzazione: sempre più coppie organizzano i loro matrimoni online, attraverso portali specializzati o app specifiche".