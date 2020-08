NUOVE ATTIVITA' | Ai nastri di partenza il nuovo bar di via Calderini: oggi l'inagurazione

Ai nastri di partenza il nuovo bar al civico 11 di via Calderini. Occupa i locali da tempo sfitti, dopo la chiusura del negozio di scarpe Cuoio. Si chiama Jolly Roger ed è da tempo pronto per l’apertura. Ma qualche intralcio burocratico ne ha impedito il decollo. Circostanza spiegabile col fatto che questo Lounge Bar ha sede in un palazzo storico (quello dove fu un tempo la Corporazione dei Notari), tutelato dalla Soprintendenza. È per questo che i lavori si sono protratti e sono avvenuti sotto stretto controllo degli Enti preposti.

Finalmente è tutto risolto e la struttura può iniziare ad erogare i propri servizi, proprio in coincidenza con l’apertura di Jazz in August. Si prevede una frequentazione assidua e numerosa. Data anche la posizione estremamente favorevole, vicina com’è al grande palco per i concerti, montato in piazza Grande. Tanto più che oggi pomeriggio, alle 18:00, con l’inaugurazione, inizia il rodaggio che consentirà di operare a pieno regime.

Lo gestiscono dei giovani carini, educati, rispettosi. La cui valentia sarà messa alla prova a breve termine. Auguri di cuore per l’apertura di questa attività nell’acropoli che si va sempre più depauperando di esercizi commerciali. Dunque, una volta tanto, una buona notizia che fa ben sperare.