Umbra Acque | La società abbatte gli sprechi: 5,5 milioni di metri cubi recuperati. Buonfiglio (Ad): "Investiti 30 milioni. Con la Diga del Chiascio parte transizione energetica"

C'è un bilancio che si conta con il denaro, come in tutte le società, ma c'è anche un bilancio che forse vale decisamente molto di più dei soldi e meglio rende conto del lavoro fatto e delle promesse mantenute con il cittadino-cliente. Trattandosi di Umbra Acque (sotto la gestione Buonfiglio-Calabrese) quel bilancio vincente immateriale sta tutto nell'aver risparmia risorse idriche importanti dopo anni di perdite che oggi, causa siccità, non sono più ammissibili. I dati sono chiari: riduzione delle perdite degli acquedotti al 44,9% rispetto al 52% del 2018, con un risparmio che vale 5,5 milioni di metri cubi di acqua recuperati negli ultimi 5 anni. E siamo solo all'inizio: ci sono progetti e investimenti da qui ai prossimi anni per sostituire le vecchie tubature con le nuove condotte che non faranno perdere una goccia.

Il bilancio quello fatto di numeri è stato approvato all'unanimità dei soci: un dato su tutti, un patrimonio netto che supera i 50 milioni di euro e un valore residuo della società di quasi 150 milioni. Umbra Acque è stata premiata inoltre da Arera con 1,5 milioni "per aver realizzato miglioramenti nella qualità industriale della rete idrica. Umbra Acque guarda la futuro con progetti ambiziosi e le spalle economicamente coperte, senza dover dunque ricorrere a costi aggiuntivi (a carico del cliente-cittadino) non preventivati.

"Umbra Acque ha dimostrato di essere capace di immaginare nuovi scenari e di saper costruire dei percorsi concreti, trasformando in opportunità anche le sfide più difficili nel segno della sostenibilità. La nostra società attraverso un percorso di miglioramento continuo – ha spiegato ai soci l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio (nella foto) -, ha raggiunto una struttura patrimoniale molto solida, grazie all’acquisizione di un finanziamento di 62 milioni di euro nel luglio 2021 che l’accompagnerà fino al termine della concessione (2031, ndr), ad una gestione dei costi efficiente che, unita a politiche consolidate di accantonamento degli utili, va ad autofinanziare una parte degli investimenti che sono sempre più orientati alla transizione energetica. Fra questi c’è il progetto in corso sulla grande diga del Chiascio, ‘impianto a consumo zero’, che consentirà l’integrazione del sistema idrico in tutta l’Umbria”.

Nel 2021 Umbra Acque ha mantenuto buone performance economiche e realizzato oltre 30 milioni di euro di investimenti nel territorio di competenza (38 comuni e circa 500mila utenti), in linea con la programmazione d’Ambito, malgrado il rallentamento dei cantieri a causa dell’emergenza sanitaria. Continuo è stato l’impegno della società nell’efficientamento della gestione operativa e della qualità del servizio reso all’utenza, come dimostra il miglioramento significativo di tutti gli indici di performance della qualità tecnica e commerciale.

“Le azioni intraprese dalla società nell’ultimo esercizio – ha detto il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese - evidenziano l’attenzione verso la tutela della salute dei dipendenti e delle loro famiglie, la solidarietà, l’attenzione verso gli enti e le associazioni del volontariato o che comunque operano a favore della collettività, la cura dell’ambiente e del patrimonio infrastrutturale affidatoci. La nostra sfida ora è quella di rendere Umbra Acque un’impresa di tipo ‘benefit’ – ha spiegato Calabrese -, società che persegue lo scopo proprio delle società di capitali ma cercando di creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, utenti (quindi cittadini), ambiente, società, garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività. Con una finalità precisa quindi: - ha concluso il presidente - quella di restituire benefici alla comunità e alla biosfera, eticamente dovuta da concessionari in regime di monopolio naturale”.