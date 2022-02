Le bottiglie di plastica (in Pet) si riciclano direttamente al supermercato e ottieni buoni sconto per la spesa. La novità del marchio Emi per Perugia e Todi

Le bottiglie di plastica, in Pet per uso alimentare, si smaltiscono direttamente al supermercato ottenendo un doppio beneficio: meno rifiuti dove vivi e degli sconti per poi acquistare merce a secondo di quanto ha depositato. Una buona e conveniene pratica che sarà possibile dall'11 febbraio prossimo in due supermercati Emi: quello di Peugia in via Palermo e in quello di Todi nella frazione di Ponte Rio dove saranno operativi i primi due eco compattatori di nuova generazione per il recupero di plastica PET alimentare.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con CORIPET, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET, che ha creato un sistema innovativo finalizzato alla gestione diretta di bottiglie in PET per uso alimentare (acqua, latte, bibite, olio). L’obiettivo è il “bottle to bottle”, l’attivazione di una filiera italiana chiusa per il riciclo del PET. Le bottiglie di plastica PET, immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate, vengono raccolte e riciclate per diventare PET che può essere usato nella produzione di nuove bottiglie operazione che può essere ripetuta all’infinito.

“La presenza degli ecocompattatori nei supermercati EMI è un ulteriore elemento che si aggiunge ad altri progetti che confermano la nostra volontà di costruire un percorso di sostenibilità aziendale - ha spiegato sostiene Giancarlo Paola Amministratore delegato di GM - mi piace ricordare a tale proposito, la possibilità di poter riciclare inoltre in alcuni dei nostri supermercati, gli oli esausti derivanti da consumi domestici. Questo è un progetto che premierà i clienti per i loro comportamenti virtuosi in quanto riciclare le bottiglie in plastica pet presso i punti vendita nei quali saranno presenti gli ecocompattatori, consentirà ai clienti a fronte del conferimento delle bottiglie, di ottenere un buono sconto da utilizzare nei nostri supermercati. Alle attivazioni dell’11 febbraio ne seguiranno a brevissimo altri".

Come fare? Prima di tutto i clienti dovranno scaricare gratuitamente sul proprio cellulare l’App “CORIPET”, su cui accumulano punti in base al numero di bottiglie di plastica vuote consegnate. Dalla App potranno anche controllare il saldo punti e gli sconti a loro riservati. Quando si recano al punto di riciclo, si identificano grazie all’App ed inseriscono le bottiglie, senza schiacciarle e senza togliere l’etichetta, perché quest’ultima deve essere letta dalla macchina compattatrice. Ogni bottiglia vale un punto ed in base al numero di pezzi, si ottengono degli sconti da utilizzare nello stesso punto vendita

“Quando inauguriamo un nuovo eco compattatore in una nuova città e con una nuova catena, per noi è sempre un momento di grande soddisfazione - ha spiega Corrado Dentis presidente di Coripet - E un passo in avanti per tutti: per i cittadini che, grazie ai supermercati EMI hanno l’opportunità di dare quotidianamente il loro contributo al grande ed innovativo progetto del “bottle to bottle” ovvero da bottiglia a bottiglia. Un passo avanti per l’ambiente, perché non si estraggono nuove risorse in un ciclo chiuso. Trovare aziende, specie in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, disponibili ad impegnarsi concretamente anche sul fronte ambientale ci è di incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e determinazione.”